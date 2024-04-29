Nijerya Milli Futbol Takımı'na Finidi George teknik direktör olarak atandı - Son Dakika
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Nijerya Milli Futbol Takımı'na Finidi George teknik direktör olarak atandı

Nijerya Milli Futbol Takımı\'na Finidi George teknik direktör olarak atandı

Nijerya Futbol Federasyonu, Jose Peseiro'nun ayrılmasının ardından Finidi George'u teknik direktörlük görevine getirdi. Finidi George, futbolculuk kariyerinde önemli takımlarda oynadı ve milli takımda da başarılı performans sergiledi. Teknik direktörlük kariyerinde ise Enyimba takımıyla şampiyonluk yaşayan George, Nijerya Milli Takımı'nda Peseiro'nun yardımcılığını yapmıştı. Nijerya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde mücadele edecek.

29.04.2024 23:51
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Nijerya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Finidi George getirildi.

Nijerya Futbol Federasyonu, Jose Peseiro'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun Finidi George'a emanet edildiğini duyurdu.

Futbolculuk döneminde Ajax, Real Betis, Mallorca ve Ipswich Town gibi ekiplerde oynayan George, Nijerya Milli Takımı'nda 62 maça çıkıp 6 gol atmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde ülkesinin Enyimba takımıyla şampiyonluk yaşayan 53 yaşındaki Nijeryalı çalıştırıcı, milli takımda yaklaşık iki yıl boyunca Peseiro'nun yardımcılığını üstlendi.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Fildişi Sahili'ne 2-1 yenilerek kupanın bir adım uzağında kalan Nijerya'da Peseiro ile yollar ayrılmıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden Nijerya Milli Takımı, haziranda Güney Afrika ve Benin ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nijerya Milli Futbol Takımı'na Finidi George teknik direktör olarak atandı - Son Dakika

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