Nijeryalı eski futbolcu Nwankwo Kanu'dan Antalyaspor'a ziyaret - Son Dakika
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Nijeryalı eski futbolcu Nwankwo Kanu'dan Antalyaspor'a ziyaret

08.04.2022 19:32
Nijeryalı eski futbolcu Nwankwo Kanu'dan Antalyaspor'a ziyaret

Nijeryalı eski futbolcu Nwankwo Kanu, Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve kırmızı-beyazlı futbolcularla bir araya geldi.

Nijeryalı eski futbolcu Nwankwo Kanu, Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve kırmızı-beyazlı futbolcularla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kanu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Şahin ve kırmızı-beyazlı takıma ziyaret gerçekleştirdi.

Futbolculuk kariyerinde Ajax, Inter, Arsenal forması da giyen Kanu, Şahin ve Antalyasporlu futbolcularla bir süre sohbet etti.

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, ziyaretin anısına Nwankwo Kanu'ya üzerinde isminin yazılı olduğu Antalyaspor forması verdi. ???????

Nijeryalı eski futbolcu Nwankwo Kanu'dan Antalyaspor'a ziyaret
Nijeryalı eski futbolcu Nwankwo Kanu'dan Antalyaspor'a ziyaret
Nijeryalı eski futbolcu Nwankwo Kanu'dan Antalyaspor'a ziyaret

YORUMLAR
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Nwankwo Kanu, Antalyaspor, Nuri Şahin, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Nijeryalı eski futbolcu Nwankwo Kanu'dan Antalyaspor'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijeryalı eski futbolcu Nwankwo Kanu'dan Antalyaspor'a ziyaret - Son Dakika
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