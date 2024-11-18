Nijeryalı yıldızdan büyük jest: Hayranlarına IBAN sorup para dağıttı - Son Dakika
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Spor

Nijeryalı yıldızdan büyük jest: Hayranlarına IBAN sorup para dağıttı

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Nijeryalı futbolcu Victor Boniface, milli takım idmanını izleyen genç hayranlarına sürpriz bir jest yaptı. Gençlerin IBAN'larını sorarak onlara harçlık gönderen yıldız futbolcu, bu hareketiyle futbolseverler tarafından alçakgönüllü ve yardımsever tavrıyla takdir topladı.

18.11.2024 11:28  Güncelleme: 11:37
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Nijerya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Victor Boniface, takımın antrenmanını izlemek için toplanan gençlere büyük bir jest yaptı.

IBAN SORUP HARÇLIK GÖNDERDİ

Kendisine gösterilen ilgiye kayıtsız kalamayan yıldız futbolcu, hayranlarına IBAN'larını sordu ve sürpriz şekilde harçlık gönderdi. Bu jest karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gençler, Boniface'e teşekkür etti.

23 yaşındaki yıldız futbolcunun bu hareketi futbolseverler tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı. Futbolseverler yıldız oyuncunun alçakgönüllü ve yardımsever tavrını takdir etti.

Nijeryalı yıldızdan büyük jest: Hayranlarına IBAN sorup para dağıttı

Milli Takım, Nijerya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nijeryalı yıldızdan büyük jest: Hayranlarına IBAN sorup para dağıttı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    bizimkilerde daha çok kazanalim diye seçile fona yatırıyorlar .. 77 1 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    annnanın Ibanını yolla düngece ücretini ödeyecekler 11 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    süzmenin beyaztenlikarısı ibana gerek yok ben halkın malıyım vurun bana demiştir 5 15 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    adamım boniface 3 0 Yanıtla
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