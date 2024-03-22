Nikola Jokic'in triple-double'ıyla Denver Nuggets, New York Knicks'i yendi

Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol Takımları Arasında Derbi Heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde lider Galatasaray Petrol Ofisi ile ikinci sıradaki Fenerbahçe Petrol Ofisi arasında oynanacak derbi maçı büyük bir heyecan yaratacak. Maç, Pazar günü saat 14.00'te Derağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleşecek ve FB TV ve GS TV'den canlı yayınlanacak. İki takımın golcü oyuncuları da maçın kaderini belirleyecek. Ayrıca, kadın ve erkek futbol takımlarının gol ortalamaları da dikkat çekici bir şekilde benzerlik gösteriyor.