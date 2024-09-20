Nilüfer, Aydın'ı 3-1 Yendi

İZMİR, İZMİR'de düzenlenen Kadınlar Kupa Voley 2'nci Grup müsabakalarında Nilüfer Belediyespor, ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-22, 14-25, 25-16 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi.
Grupta Nilüfer Belediyespor yarın aynı salonda saat 19.00'da Bahçelievler Belediyespor ile karşılaşacak. Aydın ekibi ise pazar günü Bahçelievler Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Grubu ilk sırada tamamlayan takım çeyrek finale yükselecek.
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