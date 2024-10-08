Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Bursaspor Yönetimini Ağırladı - Son Dakika
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Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Bursaspor Yönetimini Ağırladı

Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Bursaspor Yönetimini Ağırladı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yöneticileri makamında kabul ederek, takımın başarılı performansını kutladı ve her zaman Bursaspor'un yanında olduklarını vurguladı. Ziyarette, sezon hedefleri ve destekler konuşuldu.

08.10.2024 18:41  Güncelleme: 18:46
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. İlk maçlarda başarılı performans gösteren takımı ve yöneticileri tebrik eden Başkan Şadi Özdemir, her zaman Bursaspor'un yanında olduklarını vurguladı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Coşkun Öngel, Faruk Bakgör, Oğuzhan Kutlucan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ziyaret etti. Ziyarette, Bursaspor'un sezon başındaki başarılı performansı ve gelecek hedefleri ele alındı.

Bursaspor'un geçmiş yıllarda önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, kente de büyük mutluluklar yaşattığını anımsattı. Takımın tekrar eski parlak günlerine döneceğine inandığını belirten Başkan Şadi Özdemir, her zaman Bursaspor'un yanında olduklarını kaydetti. Takımın aldığı destekle alt liglerde kalmasının mümkün olmadığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Sezona iyi başlamak önemliydi. Takımımız da bu süreci kayıpsız atlattı. Performansımız umut verici. Takımın başarılı olacağına inanıyorum. Bütün Bursa da inanıyor. Ekibinizi ve sizi tebrik ediyorum" dedi.

Lige iyi başlamanın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Bursaspor Başkanı Enes Çelik de takımın çok güzel bir hava yakaladığını söyledi. Ligde gol yemeyen tek takımın Bursaspor olduğuna dikkat çeken Çelik, başarılı tabloyu sezonun kalanında da sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Okan Şahin, Serpil Altun, Emre Karagöz ve Tezcan Öztürk ile Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ve Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Resul Tarman'ın da eşlik ettiği ziyarette, Bursaspor'a verilecek destekler de konuşuldu. Ziyaretin sonunda Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e forma hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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