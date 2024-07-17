Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Bursaspor'a Bağlılığını Vurguladı - Son Dakika
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Bursaspor'a Bağlılığını Vurguladı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Bursaspor\'a Bağlılığını Vurguladı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki Bursaspor sözleri sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi. Özdemir, Bursaspor'a olan bağlılığını vurgulayarak, takıma destek vermeye devam edeceğini belirtti.

17.07.2024 19:29  Güncelleme: 19:33
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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki Bursaspor sözleri sonrası büyük eleştirilerin odağı olan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Özdemir, "Yaptığım açıklama çok farklı yönlere çekilerek bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki, Bursaspor'a bağlılığım gönülden" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şu açıklamayı yaptı: "Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı 2. oturumunda, Bursaspor'a tahsis edilen araziye benzinlik açma ruhsatı verilmesini içeren madde ile ilgili şahsıma yapılan suçlamalar karşısında bir açıklama yapma gereği duydum. Her Bursalı gibi kentin markası olan Bursaspor'un sevdalısıyım ve her zaman kentimizin bu değerine gönülden bağlı oldum. Bursaspor'a kalıcı gelir sağlanması konusunda da takımımızın yanındayım; hem Nilüfer Belediyesi olarak hem de şahsi olarak elimden geleni de her zaman olduğu gibi yapmaya devam edeceğim."

"NATO Boru Hattı var!"

Özdemir sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Söz konusu alana benzinlik yapılmasına ilişkin madde meclis toplantısında görüşülürken, ileride yaşanacak bir sorun ihtimaline karşı kaygımı dile getirdim. Konunun detaylı bir şekilde bir sonraki meclis toplantısında ele alınmasını, kurum görüşü alınmadan maddenin meclisten geçirilmesinin sıkıntıya yol açabileceğine dikkat çekmek istedim. Çünkü söz konusu alanın sınırında NATO Boru Hattı yer alıyor. Bu nedenle de konuyla ilgili kurum görüşü alınması için gerekli çalışmanın yapılması gerektiğini ifade ettim. Hukuki bir sorun yaşanmaması adına yaptığım bu açıklama çok farklı yönlere çekilerek bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki, Bursaspor'a bağlılığım gönülden. Bursasporumuzla ilgili her konuda, her zaman elimden gelen katkıyı koymaya hazır olduğumu da bir kez daha ifade etmek istiyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Bursaspor'a Bağlılığını Vurguladı - Son Dakika

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