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Nilüfer Belediye FSK, Arifiye Kalaycıspor'u 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Nilüfer Belediye FSK, Arifiye Kalaycıspor'u 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grupta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), Arifiye Kalaycıspor'u 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Maçta Ali Şentürk'ün golüyle öne geçen Nilüfer Belediye FSK, ikinci yarıda bulduğu gollerle farkı açtı ve galibiyeti elde etti. Bu sonuçla Nilüfer Belediye FSK, 2023'ü 11 galibiyetle tamamlayarak liderliğini sürdürdü.

Nilüfer Belediye FSK, Arifiye Kalaycıspor\'u 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü
30.12.2023 - 17:52,
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grupta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK) 12. hafta maçında Arifiye Kalaycıspor'u 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Nilüfer Belediye FSK Sakarya ekibini İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda ağırladı. Karşılaşmaya kanat akınlarıyla başlayan Nilüferli futbolcular maçın 12. dakikasında penaltı kazandı. Nilüfer'in golcü oyuncusu Ali Şentürk kazanılan penaltı atışını kaçırdı. Penaltıdan 6 dakika sonra Ali Şentürk bu kez ceza alanındaki karambolde topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da baskısını sürdüren mavi yeşil beyazlı futbolcular yakaladıkları net fırsatlardan yararlanamadı ve ilk yarı 1-0 Nilüfer Belediye FSK üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte oyun kontrolünü tamamen ele geçiren Nilüfer Belediye FSK rakibini tehlikeli ataklarla bunalttı. Nilüferli futbolcuların baskısı sonucu 50. dakikada Hasan Basri Ünal, 58. dakikada İsmail Can, 67 dakikada Sinan Yıldırım ve 90. dakikada Barış Bakça'nın ayağından bulduğu gollerle maçtan 5-0 galip ayrıldı.

2023'ü 11 galibiyetle tamamlayan Nilüfer Belediye FSK topladığı 33 puanla en yakın rakibinin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Nilüferli futbolcular ilk yarının son maçında 7 Ocak 2024 Pazar günü ligde 2. sırada olan Yalova Yeşilovaspor ile deplasmanda karşılaşacak. - BURSA

Kaynak: İHA
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