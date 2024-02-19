Nilüfer Belediye FSK, Bandırma Etispor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Nilüfer Belediye FSK, Bandırma Etispor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü

Nilüfer Belediye FSK, Bandırma Etispor\'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında ağırladığı Bandırma Etispor'u 2-0 yenerek, en yakın takipçisinin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.

19.02.2024 15:32  Güncelleme: 15:36
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Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında ağırladığı Bandırma Etispor'u 2-0 yenerek, en yakın takipçisinin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), Bölgesel Amatör Lig 16. hafta karşılaşmasında rakibi Bandırma Etispor'u İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda ağırladı. Karşılaşmayı yaklaşık bin 200 taraftar izledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediye FSK Başkanı Tamer İşler'in de tribünden takip ettiği karşılaşmaya etkili başlayan taraf, Nilüferli futbolcular oldu.

Maçın 11. dakikasında Barış Bakça, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da baskıyı sürdüren Nilüfer Belediye FSK, yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve ilk yarı 1-0 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı.

İkinci yarıda istekli futbolunu sürdüren mavi yeşil beyazlı futbolcular, aradıkları golü, maçın uzatma dakikalarında 90+3'te Ali Şentürk'ün penaltı atışında buldu ve maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Puanını 43'e yükselten Nilüfer Belediye FSK en yakın takipçisinin puan kaybetmesiyle aradaki puan farkını 8'e çıkardı. - BURSA

Kaynak: İHA

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