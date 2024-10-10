Nilüfer Belediyesi'nden Kadınlara Özel Yoga Buluşmaları - Son Dakika
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Spor

Nilüfer Belediyesi'nden Kadınlara Özel Yoga Buluşmaları

Nilüfer Belediyesi\'nden Kadınlara Özel Yoga Buluşmaları

Nilüfer Belediyesi, kadınlar için düzenlediği 'Kadınlar Depoda Yoga' etkinlikleriyle Pancar Deposu'nda yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar, nefes ve esneme egzersizleri ile hem spor yapıp hem de sosyalleşiyor.

10.10.2024 14:09  Güncelleme: 14:12
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Nilüfer Belediyesi'nin kadınlar için düzenlediği yoga buluşmaları Pancar Deposu'nda devam ediyor. Yoğun ilgi gören etkinliğe katılanlar, nefes ve esneme egzersizleri ile keyifli zaman geçiriyor.

Nilüfer Belediyesi, yaz boyu açık alanda düzenlediği yoga etkinliklerini havaların soğuması ile birlikte kapalı alana taşıdı. Nilüfer Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 'Kadınlar Depoda Yoga' buluşmaları ekim ayında Pancar Deposu'nda sürüyor. Katılımcıların hem spor yaptığı, hem de sosyalleştiği etkinlikte fiziksel ve zihinsel sağlığa katkı sağlayan egzersizler yapılıyor.

Beril Saptar eğitmenliğinde gerçekleştirilen yoga buluşmalarının, ilki büyük ilgi gördü. Katılımcıların memnuniyetle ayrıldığı etkinlikte, nefes ve esneme egzersizleri yapıldı. Kontenjanların dolduğu program 1 ay boyunca her çarşamba günü yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyesi'nden Kadınlara Özel Yoga Buluşmaları - Son Dakika

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