Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'nda Yoga Buluşmaları Başladı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'nda Yoga Buluşmaları Başladı

Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu\'nda Yoga Buluşmaları Başladı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği yoga etkinlikleri Pancar Deposu'nda başladı. Bir ay boyunca devam edecek olan etkinliklere bütün kadınlar katılabiliyor.

13.02.2024 15:38  Güncelleme: 16:21
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Nilüfer Belediyesi'nin, katılımcı bir süreçle yeni kimlikler kazandırdığı Pancar Deposu, yoga buluşmalarına ev sahipliği yapıyor. Bir ay boyunca salı günleri devam edecek yoga etkinlikleri bütün kadınlara açık.

'Ortak aklın ürünü' olarak faaliyete geçirilen Pancar Deposu, Nilüferli kadınları yeni bir etkinlikte buluşturdu. Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği yoga etkinlikleri Pancar Deposu'nda başladı.

YogaKioo Gönüllü Uzman Eğitmeni Nihan Yönel'in eşliğinde gerçekleşen yoga buluşmalarının ilkine katılım büyük oldu. Matlarını alıp gelen kadınlar, nefes kontrolüyle egzersiz ve meditasyon yaptı. Spor yaparak stresten arınan kadınlar, spor yapmanın memnuniyetini yaşadı.

Ücretsiz gerçekleştirilen yoga buluşmaları bir ay boyunca devam edecek. 20 Şubat, 27 Şubat ve son olarak 5 Mart'taki yoga etkinliklerine isteyen bütün kadınlar katılabiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'nda Yoga Buluşmaları Başladı - Son Dakika


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