Nilüfer\'de squash heyecanı

01.02.2026 13:02  Güncelleme: 13:08
Nilüfer Belediyesi Squash Turnuvası, Türkiye genelinden gelen genç sporcuların rekabetine sahne oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, artan talep doğrultusunda yeni bir squash tesisi kazandıracaklarını açıkladı.

Nilüfer Belediyesi Squash Turnuvası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvanın final heyecanına ortak olan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, artan ilgi ve sporcuların talepleri doğrultusunda Nilüfer'e yeni bir squash tesisi kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Nilüfer Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği düzenlediği organizasyonlarla sürdürüyor. Altınşehir Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Nilüfer Belediyesi Squash Turnuvası, Bursa'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda sporcuyu ağırladı. İki gün süren turnuvada 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş kategorilerinde kız ve erkek sporcular, dereceye girebilmek için ter döktü.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, turnuvanın final maçlarını Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ile takip eti. Ödül töreninde konuşan Başkan Şadi Özdemir, vatandaşlardan ve sporculardan gelen yoğun talebi dikkate aldıklarını vurguladı. Nilüfer'de spora olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Burada her yaştan çocuğumuzun sporla iç içe olduğunu görmek harika. Bugünkü finaller gerçekten çok heyecanlıydı. Biz de bu heyecanı daha da artırmak istiyoruz. Sporcularımızın sayısı her geçen gün artıyor, mevcut alanlarımız bu yoğun ilgiye yetmemeye başladı. Bu talebi görüyoruz ve buradan müjdesini verelim; 6 veya 8 kortluk çok daha kapsamlı, yeni bir tesis daha yapacağız. Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin taleplerini karşılamak, onlara en iyi imkanları sunmak."

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Başkan Şadi Özdemir ve Başkan Yardımcısı Okan Şahin, şampiyonları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuva, çekilen hatıra fotoğrafları ve önümüzdeki yıl yeniden buluşma temennileriyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

