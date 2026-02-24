Nilüfer Belediyespor, Avrupa'da Çeyrek Finalde! - Son Dakika
Nilüfer Belediyespor, Avrupa'da Çeyrek Finalde!

24.02.2026 14:59
Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda MOL Tatabanya ile çeyrek finalde eşleşti.

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalindeki Macar ekibi MOL Tatabanya ile eşleşti.

Avrupa hentbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 8 eşleşmeleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselen Nilüfer Belediyespor, Macaristan'ın MOL Tatabanya takımıyla tur mücadelesi verecek.

Çeyrek finalde ilk karşılaşmalar 28-29 Mart, rövanşlar 4-5 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İlk maça deplasmanda, rövanşa ise sahasında çıkacak Bursa ekibi, tur atlaması halinde Izvidac (Bosna Hersek)-Karvina (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

Nilüfer Belediyespor, Avrupa'da Çeyrek Finalde!
