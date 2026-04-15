Nilüfer Belediyespor'dan Açık Fark

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 4. hafta erteleme maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 33-25 yendi.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 18-12 önde tamamladı.
İkinci devre skor üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 33-25 kazandı.
Play-off etabında 5'inci maçında 3'üncü galibiyetini elde eden Nilüfer Belediyespor, puanını 46'ya yükseltti.
