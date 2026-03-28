Nilüfer Belediyespor, EHF Kupası'nda Beraberlik Aldı

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finali ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Macar ekibi MOL Tatabanya ile deplasmanda 31-31 berabere kaldı.
Tatabanyai Multifunkcios Csarnok Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini Nilüfer Belediyespor, 15-12 önde tamamladı.
Bu maçın rövanşı 4 Nisan Cumartesi günü Bursa'da Nilüfer Belediyesi Spor Tesisleri'nde oynanacak.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?