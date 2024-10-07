Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 5. Galibiyetini Elde Etti - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 5. Galibiyetini Elde Etti

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 5. Galibiyetini Elde Etti

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Spor Toto'yu 33-32 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Deplasmanda gerçekleşen mücadelede takımlar arasında büyük çekişme yaşandı.

07.10.2024 11:31  Güncelleme: 11:32
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Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Spor Toto'yu 33-32'lik skorla mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Yeni sezona başarılı bir başlangıç yapan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Spor Toto deplasmanında da galibiyet serisini sürdürdü. Yoluna yenilgisiz devam eden ekip, Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Spor Toto ile karşılaştı. Maç, baştan sona büyük bir çekişmeye sahne oldu.

İlk yarıda iki takım da birbirine üstünlük kuramayınca devre 14-14 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da kıyasıya bir mücadele yaşandı. Rakibinin baskısına rağmen maçtan kopmayan Nilüfer Belediyespor, son dakikalarda attığı kritik gollerle rakibine üstünlük sağlayarak seti 19-18, maçı ise 33-32 kazandı.

Bu önemli galibiyetle serisini 5 maça çıkaran Nilüfer Belediyespor, ligde ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Yeni sezonda yoluna yenilgisiz devam eden Nilüfer ekibi, 12 Ekim'de kendi sahasında Güneysu Belediyespor'u konuk edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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