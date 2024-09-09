Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü\'nü mağlup etti

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Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü deplasmanda 42-22 mağlup ederek sezondaki ilk galibiyetini aldı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor. Geçen yıl sezonu dördüncü tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atan ekip, yeni sezona da başarılı bir başlangıç yaptı. Sezonun ikinci haftasında İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün konuğu olan Nilüfer Belediyespor Kulübü, başarılı performansıyla deplasmandan galip ayrılmayı bildi.

Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçta, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü ele alan Nilüfer Belediyespor Kulübü, ilk yarıyı 19-10 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren takım, ikinci yarıda 23-12'lik bir üstünlük sağlayarak maçı 42-22 kazandı.

Sezonun ilk maçında Depsaş Enerji Spor Kulübü ile berabere kalan Nilüfer Belediyespor, bu galibiyetle sezonun ikinci haftasında yenilgi almadan yoluna devam etti. - BURSA