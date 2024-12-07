Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, İzmir'i Farklı Geçti - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, İzmir'i Farklı Geçti

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, İzmir\'i Farklı Geçti

Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 41-29'luk skorla mağlup ederek ligdeki liderlik takibini sürdürdü. Bursa ekibi, dolu tribünler önünde oynadığı maçta etkili performansını sergileyerek puanını 23'e çıkardı.

07.12.2024 19:07  Güncelleme: 19:21
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Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 41-29'luk skorla mağlup ederek ligdeki liderlik takibini sürdürdü.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi'nin 13. haftasında sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 41-29'luk skorla mağlup eden Bursa ekibi, bu skorla puanını 23'e çıkardı.

THF Erkekler Süper Ligi'nde bu yıl başarılı performansıyla adından söz ettiren Nilüfer Belediyespor'un dolu tribünler önünde oynadığı maçı, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de izledi. Taraftarının desteğiyle maça etkili bir başlangıç yapan Bursa ekibi, ilk yarıyı 21-14'lük skorla önde tamamladı. Maçın devamında da etkili performansını sürdüren ekip, ikinci yarıda 20-15'lik skorla üstünlük sağlayarak maçı 41-29 gibi net bir skorla kazandı.

Ligde zirve mücadelesini sürdüren Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'a karşı aldığı galibiyetle 13. hafta sonunda puanını 23'e çıkararak 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Bursa ekibi bir sonraki hafta Beykoz Belediyespor deplasmanına çıkacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, İzmir'i Farklı Geçti - Son Dakika

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