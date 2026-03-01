Nilüfer Belediyespor Farklı Kazandı

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Köyceğiz Belediyespor'u 34-15 mağlup etti.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 15-9'luk üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakanın ikinci yarısında etkili performansını sürdüren Nilüfer Belediyespor, müsabakadan 34-15 galip ayrıldı.
