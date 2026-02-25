Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'deki 23. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Güneysu'yu 36-29 yendi.
Bursa'daki Üçevler Spor Salonu'nda'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-10 önde bitiren Nilüfer Belediyespor, sahadan da galip ayrıldı.
Nilüfer Belediyespor bu sonuçla ligdeki 17. galibiyetini aldı, Güneysu ise 11. mağlubiyetini yaşadı.
Son Dakika › Spor › Nilüfer Belediyespor Güneysu'yu Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?