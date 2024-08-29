Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı Şampiyonluk Kupasını Başkana Sundu - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı Şampiyonluk Kupasını Başkana Sundu

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı Şampiyonluk Kupasını Başkana Sundu

2023-2024 Sezonu Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonu olan Nilüfer Belediyespor ekibi, kazandıkları kupayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e sundu. Şampiyonluk sevinçlerini paylaşmak için yapılan ziyarette, Başkan Özdemir sporun önemini vurgulayarak öğrencilik hayatının da ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

29.08.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
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2023-2024 Sezonu Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonu olan Nilüfer Belediye spor ekibi, kazandıkları kupayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e sundu

Nilüfer Belediyespor Yıldız Erkek Hentbol Takımı, Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak, Nilüfer'i gururlandırdı.

Şampiyonluk sevinçlerini Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkanı Şadi Özdemir ile paylaşan yıldız erkekler hentbol takımının oyuncuları, şampiyonluk hikayelerini paylaştı.

Kupa takdim ziyaretinde, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Or, Hentbol İdari ve Teknik Menajeri Metin Güner ve altyapı hocası Hüsniye Yıldız yer aldı.

Başkan Şadi Özdemir, sporda kazanılan başarının okul hayatını etkilememesi gerektiğini ifade ederek, "Her zaman spor yapmaya devam edin ancak öğrenci olduğunuzu da unutmayın. Öğrencilikte geçen zamanı geri almak mümkün olmuyor. Sizlerin geleceği bizlerin geleceği" dedi.

Nilüfer Belediyespor'u desteklemeye sonuna kadar devam edeceklerini belirten Şadi Özdemir, "Şampiyonluğunuzu tebrik ederim. Spor fair play meselesidir" diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi'nin çok kıymetli bir marka olduğunu vurgulayarak, "Nilüfer Belediyesi hem spor açısından hem diğer aktiviteler açısından herkesin imrenerek baktığı bir yer" dedi.

Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or da Başkan Şadi Ödemir'e "Destekleriniz için tüm takımım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en güçlü alt yapısı bizde" diye konuştu.

Daha sonra, Hentbol Takım Kaptanı Oğuzhan Kahya, 2023-2024 Sezonu Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluk kupasını, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı Şampiyonluk Kupasını Başkana Sundu - Son Dakika

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