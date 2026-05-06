Nilüfer Belediyespor, İstanbul Gençlik'i Yendi

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Gençlik'i 30-29 yendi.
Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 15-13 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, salondan 30-29 galip ayrıldı.
