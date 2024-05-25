Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 33-31 yenerek play-off sıralama etabında öne geçti - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 33-31 yenerek play-off sıralama etabında öne geçti

Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor\'u 33-31 yenerek play-off sıralama etabında öne geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabında Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u serinin üçüncü maçında 33-31 yenerek seride 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip, Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-17 önde tamamladı ve maçı da 33-31 kazandı. Nilüfer Belediyespor, dördüncülük maçında 29 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de Porsuk Spor Salonu'nda saat 14.00'te Spor Toto'yla karşı karşıya gelecek.

25.05.2024 20:33
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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabında Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u serinin üçüncü maçında 33-31 yendi.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-17 önde kapatan ev sahibi ekip, maçı da 33-31 kazandı.

Seride 2-1 öne geçerek rakibini eleyen Nilüfer Belediyespor, dördüncülük maçında 29 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de Porsuk Spor Salonu'nda saat 14.00'te Spor Toto'yla karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 33-31 yenerek play-off sıralama etabında öne geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 33-31 yenerek play-off sıralama etabında öne geçti - Son Dakika
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