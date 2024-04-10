Nilüfer Belediyespor, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 21-25, 10-25, 22-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 70 dakika sürdü.

10.04.2024 17:19
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Salon: Süleyman Evcilmen

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Akif Kabak

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Hande Korkut, Samedy, Guerra, Ceren Karagöl, Aslıhan Kılıç (Sultan Kartalkanat Çevik, Aybüke Güldenoğlu, Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Buket Yılmaz, Aybüke Özdemir)

Nilüfer Belediyespor: Eda Kafkas, Yordanova, Deniz Uyanık, Gıcquel, Milenko, Beliz Başkır, (Merve Nur Öztürk, Aslı Aşçıoğlu, Lila Şengün, Ece Eke, Kunzler)

Setler: 21-25, 10-25, 22-25

Süre: 70 dakika (25, 19, 26)

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi - Son Dakika

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