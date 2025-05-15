Nilüfer Belediyespor Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor Şampiyonluk Peşinde

Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş ile finalde şampiyon olmayı hedefliyor. Takım, Bursa'ya kupayı getirmek istiyor.

15.05.2025 11:20
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Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş ile karşılaşacak Nilüfer Belediyespor, sezonu şampiyon tamamlamayı hedefliyor.

Süper Lig'de play-off final serisi BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda 17 Mayıs'ta başlayacak. Seride ilk 2 maç saha avantajına sahip siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde oynanacak.

Eşleşmede 3 galibiyete ulaşacak takım, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Başantrenör Kurtuluş: " Bursa'ya kupayı getirmek istiyoruz"

Nilüfer Belediyespor'un başantrenörü İlknur Kurtuluş, AA muhabirine, sezon boyunca iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Finalde karşılaşacakları Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğunu aktaran Kurtuluş, şunları kaydetti:

"Beşiktaş, güç ve fiziksel olarak daha üst seviyede. 6-7 yabancı oyuncuyla oynuyorlar ama biz final oynamaya hazırız. Oyuncularımız ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. İyi oynayıp Bursa'ya kupayı getirmek istiyoruz. Bireysel olarak zaten öz güvenli oyuncularımız var. Geriye kalan yalnızca takım ruhunu oluşturarak birlik ve beraberliği sağlamak. İnşallah ileride daha da güzel şeyler yapacağız. Bu sene şampiyonluk olmasa da gelecek yıllarda inşallah Nilüfer Belediyespor şampiyon olacak diye düşünüyorum. Final maçı için Bursalılar güvensinler ve bizi takip etsinler."

Ramazan Mutlu: "Elimizden geleni yapacağı"

Takımın kaptanı Ramazan Mutlu, Beşiktaş ile final oynananın kendilerini motive ettiğini dile getirdi.

Ramazan Mutlu, şampiyonluğun yıllardır kulübün kurduğu bir hayal olduğunu anlatarak, "Zaman zaman buna yaklaşıldığı dönemler oldu ama hiçbir zaman final oynama şansını elde edemedik. Bu sezon bunu başardık. Umarım bundan sonra kalıcı olur. Önceliğimiz de bu. Umarım gelecek sezon yine aynı şekilde Nilüfer Belediyespor'u, Bursa'yı finalde temsil ederiz. Bu sezon kupayı Bursa'ya getirmek istiyoruz ve bunun için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu aktaran Ramazan Mutlu, "Yıllardır hentbola ambargo koymuş bir kulüp. Biz de hentbol branşı çok eski bir kulübüz. Kendi oyuncularımızla, kendi altyapımızla bu savaşı veriyoruz. Burada biraz farklı etmenler işin içine giriyor ama biz yine de mücadelemizi etmeye devam edeceğiz. Bursa'mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Yaşam, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika

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