Nilüfer'de yoga eğitimleri başladı - Son Dakika
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Nilüfer'de yoga eğitimleri başladı

08.06.2022 12:02
Nilüfer'de yoga eğitimleri başladı

Nilüfer Belediyesi isteyen herkesin ücretsiz katılabileceği yoga eğitimlerini başlattı.

Nilüfer Belediyesi isteyen herkesin ücretsiz katılabileceği yoga eğitimlerini başlattı. Eğitimler, haziran ayı boyunca haftada iki gün akşam saatlerinde iki farklı mekanda devam edecek.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşları sporun farklı dallarıyla buluşturan çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar doğrultusunda yaz döneminde Nilüferliler için ücretsiz yoga eğitimleri verilmeye başlandı. "Matını Al Gel" sloganıyla düzenlenen yoga eğitimleri Haziran ayı boyunca haftada iki gün devam edecek. Salı günleri saat 19.30'da Barış Mahallesi'nde Dalyan Parkı'nda, perşembe günleri de yine saat 19.30'da Cumhuriyet Mahallesi'nde Mine Parkı'nda gerçekleşecek olan yoga eğitimlerine isteyen herkes katılabilecek. Yoga eğitmeni Ali Hürcan ve Halit Çetintaş tarafından gönüllü olarak verilen eğitimlerin ilki büyük ilgi gördü.

Dalyan Parkı'nda yapılan ilk yoga buluşmasına özellikle kadınlar büyük ilgi gösterdi. Vücudu esnetme, nefes teknikleri ve nefes-eklem koordinasyonunu sağlayan egzersizlerin yapıldığı yoga buluşmasında, 1 saat boyunca katılımcılar beden dinginliğini yakalamaya çalıştı. - BURSA

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Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüfer'de yoga eğitimleri başladı - Son Dakika

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