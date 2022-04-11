Nilüfer'den kolay galibiyet - Son Dakika
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Nilüfer'den kolay galibiyet

11.04.2022 11:11
Nilüfer'den kolay galibiyet

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Lig 21. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, Mamak Belediyespor'u konuk etti.

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Lig 21. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, Mamak Belediyespor'u konuk etti. Mavi yeşil beyazlı ekip, rakibini rahat bir oyunun ardından 36-26 yendi.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, ligin 21. haftasında Mamak Belediyespor'u ağırladı. Üçevler Spor Salonu'ndaki maça, iki takım oyuncuları da "Kadına karşı şiddet cehalet ve suçtur" pankartıyla çıktılar. Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki ekip de karşılıklı sayılar buldu. Maçın 10. dakikası konuk takım Mamak Belediyespor'un 5-4 üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan Nilüferli hentbolcular, buldukları hücumları iyi değerlendirerek ilk yarıyı 17-13 önde tamamladılar.

Maçın ikinci yarısında da Nilüfer Belediyespor, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. İkinci yarı başlar başlamaz mavi yeşil beyazlı hentbolcular, aradaki farkı açmaya başladı. Müsabakanın son 20 dakikasında genç oyunculardan kurulu bir kadro ile mücadele eden Nilüfer Belediyespor, oyun ve skor üstünlüğünü elinde tutarak maçtan 10 gol farkla 36-26 galip ayrıldı. Nilüfer Belediyespor bu galibiyetle bu sezon ki 10. maçını kazandı ve puanını 20'ye yükseltti.

Nilüfer Belediyespor, 22. hafta maçında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda Beykoz Belediyespor ile karşılaşacak. - BURSA

Nilüfer'den kolay galibiyet
Nilüfer'den kolay galibiyet

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Kaynak: İHA

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