Nilüfer, Mihalıççık'ı 36-23 Yenerek Galip Geldi

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor deplasmanda, Mihalıççık Belediyespor'u 36-23 yendi.
Eskişehir Porsuk Hentbol Salonu'ndaki karşılaşmanın devre arasına Nilüfer Belediyespor, 19-11 önde girdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Mihalıççık Belediyespor, müsabakadan 36-23 galip ayrıldı.
