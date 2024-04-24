Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde Hentbol ve Masa Tenisi Heyecanı - Son Dakika
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Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde Hentbol ve Masa Tenisi Heyecanı

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri\'nde Hentbol ve Masa Tenisi Heyecanı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde hentbol ve masa tenisi müsabakaları gerçekleşti. Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan müsabakalarda dereceye giren okullar, kupa ve madalyalarını aldı.

24.04.2024 18:54  Güncelleme: 19:05
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Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde hentbol ve masa tenisi heyecanı yaşandı. Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren okullar, kupa ve madalyalarını aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, dostluk ve kardeşlik içinde geçen karşılaşmalarla devam ediyor. 24 ayrı branşta müsabakaların yapıldığı şenliklerde voleybolun ardından bu defa hentbol ve masa tenisi heyecanı yaşandı. Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan hentbol maçlarına minikler ve yıldızlar kategorilerinde toplam 11 takım şampiyonluk mücadelesi verdi. Miniklerde 10, yıldızlarda 12'şer dakikalık iki devre üzerinden oynanan maçlarda takımlar, profesyonelleri aratmadı.

Minik kızlar kategorisinde Özel Osmangazi Çamlıca A Takımı birinci olurken, Özel Osmangazi Çamlıca B Takımı ikinci sırada yer aldı. Özel Osmangazi Okulları'nın üçüncülük kürsüsüne çıktığı hentbol branşında, Cebir Okulları da dördüncü olmaya hak kazandı. Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu A Takımı'nın şampiyon olduğu minik erkekler kategorisinde de, Ali Karası İlkokulu A Takımı ikinci, Özel Osmangazi Çamlıca A Takımı üçüncü, B Takımı da dördüncü sırada yer aldı. Hentbolda yıldız erkekler kategorisinde birinci Vahide Aktuğ Ortaokulu A Takımı, ikinci de aynı okulun B takımı oldu. Ali Durmaz Ortaokulu da, yıldız erkekler kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Spor şenliklerinin ilgi gören branşlarından biri de masa tenisi oldu. Gençler kategorisine 12 kız, 48 erkek olmak üzere toplam 60 takımın katıldığı masa tenisi müsabakaları da, büyük çekişmeye sahne oldu. Tekli ve çiftli maçlar oynayan takımlar, rakiplerini eleyip finale çıkma mücadelesi verdi. Federasyon kurallarının geçerli olduğu ve 11 sayı üzerinden oynanan karşılaşmalar sonunda genç kızlarda Ertuğrul Seyhan Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Özel 3 Mart Azizoğlu Lisesi ikinci oldu. Otomotiv İhracatçılar Birliği MTAL ile Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi de üçüncülüğü paylaşan takımlar oldu. Dereceye giren takımlar, kupa ve madalyalarını aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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