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Nilüferli sporculardan 3 altın madalya - Son Dakika

Nilüferli sporculardan 3 altın madalya

14.02.2022 16:00
Nilüferli sporculardan 3 altın madalya

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Aydın'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Aydın'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı. Nilüferli sporcular Kadir Kılıç ve Yasin Çimciler elde ettikleri başarıyla aynı zamanda Türk Milli Takımı'nda yer alma hakkını da elde etti.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'na 3 sporcuyla katıldı. Nilüfer Belediyesi GESK sporcuları, şampiyonadan 3 altın madalya ile döndü. Nazilli Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 26 ilden 56 kulüp ve 147 sporcu katıldı. Şampiyonada büyükler kategorisinde 60 kilogramda Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Kadir Kılıç, 90 kilogramda da Milli Judocu Yasin Çimciler tüm rakiplerini yenme başarısı göstererek altın madalya kazandılar. Kadir Kılıç ve Yasin Çimciler, bu sonuçlarla Milli Takım'da yer alma hakkını da elde etti.

Müsabakalarda Ümitler kategorisinde 73 kilogramda da Nilüferli sporcu Enes Bilgili de şampiyon olarak Nilüfer'e üçüncü altın madalyayı kazandırdı. - BURSA

Nilüferli sporculardan 3 altın madalya
Nilüferli sporculardan 3 altın madalya
Nilüferli sporculardan 3 altın madalya
Nilüferli sporculardan 3 altın madalya
Nilüferli sporculardan 3 altın madalya
Nilüferli sporculardan 3 altın madalya

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nilüfer belediyesi, Altın Madalya, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nilüferli sporculardan 3 altın madalya - Son Dakika Spor


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