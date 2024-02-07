Nişantaşı Üniversitesi Öğrencileri, AA Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Spor

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog Esra Karagöz ile üniversitenin tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü birinci sınıf öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karagöz ile öğrenciler, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ile " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın çektiği "İçimdeki çocuk" fotoğrafını seçen Esra Karagöz ile öğrenciler, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın objektifine yansıyan "Son sığınak" isimli fotoğrafa oy verdi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde oyunu Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğrafından yana kullanan Karagöz ve öğrencileri, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un çektiği "Gökyüzü Akrobasisi", "Spor" kategorisinde de Ömer Sercan Karkuş'un objektifine yansıyan "Mete'nin nişanı" fotoğrafını tercih etti.