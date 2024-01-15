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Nisanur Erbil, Tunus Kılıç Grand Prix'sinde gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Nisanur Erbil, Tunus Kılıç Grand Prix'sinde gümüş madalya kazandı

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Tunus Kılıç Grand Prix'sinde ikinci olarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını kazandırdı. Erbil, yaptığı açıklamada ülkesine bir ilk yaşattığı için çok mutlu olduğunu belirtti. 20 yaşındaki sporcu, Fransız, Güney Koreli, ABD'li ve Japon rakiplerini yenerek finale yükseldi ve İspanyol rakibine kaybederek gümüş madalya kazandı.

Nisanur Erbil, Tunus Kılıç Grand Prix\'sinde gümüş madalya kazandı
15.01.2024 - 02:29,
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Tunus Kılıç Grand Prix'sinde 2'nci olarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını kazandıran milli eskrimci Nisanur Erbil, "Ülkeme bir ilk yaşattığım için çok mutluyum." dedi.

Nisanur Erbil, AA muhabirine, "Çok yorgun aynı zamanda da çok mutluyum. Ülkeme bir ilk yaşattığım, federasyonuma grand prix madalyası getirdiğim için çok mutluyum. Emeği olan herkese destekçilerime, bütün takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, ekran başında beni heyecanla destekleyen insanlara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda Fransız Caroline Queroli, Güney Koreli Yun Soyeon, ABD'den Maia Chamberlain ve Japon Misaki Emura'yı yenerek yarı finale kalan 20 yaşındaki milli sporcu, bu turda da Güney Koreli Choi Sebin'i geçerek finale yükseldi.

Grand Prix finalinde İspanyol Lucia Martin-Portugues'e kaybeden Nisanur Erbil, gümüş madalya kazanarak kürsünün ikinci basamağında yer aldı ve elde ettiği dereceyle Türkiye eskrim tarihine adını yazdırdı.

Kaynak: AA
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Türkiye, Tunus, Erbil, Spor, Güncel, Son Dakika

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