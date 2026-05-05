Milli judocu Nisanur Serin, İstanbul'da devam eden Gençler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre İstanbul'daki Gençler Avrupa Kupası'nda milli judocu Nisanur Serin, +78 kilo yarı finalinde Rus Kseniia Zanozina'yı mağlup ederek finale yükseldi.
Final müsabakasında Rus sporcu Kira Safonova ile karşılaşan milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Son Dakika › Spor › Nisanur Serin Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?