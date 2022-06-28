Nisrem Uçar Yılmaz, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Nisrem Uçar Yılmaz, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

28.06.2022 16:25
Nisrem Uçar Yılmaz, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Salihlili sporcu Nisrem Uçar Yılmaz, Yıldız Bayanlar Kategorisi'nde 65 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Salihlili sporcu Nisrem Uçar Yılmaz, Yıldız Bayanlar Kategorisi'nde 65 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na 78 ilden 4 bin 850 sporcu, 490 antrenör katılım sağlarken 80 hakem de müsabakalarda görev aldı. Şampiyonaya katılan Salihli Olympia Spor Kulübü sporcusu Nisrem Uçar'ın başarısı damga vurdu. Yıldız Bayanlar Kategorisi'nde 65 kiloda mücadele eden başarılı sporcu Nisrem Uçar Yılmaz, 4 maçı da nakavt ile kazarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Nisrem Uçar Yılmaz, daha önce İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda dünya ikincisi, Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda da Yıldızlar Kategorisinde şampiyon olmuştu.

Nisrem Uçar Yılmaz, bundan sonraki hedefinin ise Dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Salihli Olympia Spor Salonu olarak, Kick Boksta adından sıkça söz ettirdiklerini belirten Antrenör Mustafa Toksöz "Sporcumuz Nisrem Uçar Yılmaz, Türkiye şampiyonluklarına devam ediyor. Ordu'da Türkiye Şampiyonluğu, İstanbul'da dünya ikinciliği elde eden Yılmaz, bu kez Kocaeli'de Türkiye Şampiyonu olup, Salihli'nin gururu oldu" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Yılmaz Yıldız, Kick Boks, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nisrem Uçar Yılmaz, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

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