Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Noa Lang\'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı
14.04.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liverpool, Galatasaray maçında Noa Lang’ın yaşadığı ciddi sakatlığın ardından dikkat çeken bir adım attı. İngiliz ekibi, PSG karşılaşması öncesinde Anfield’daki reklam panolarında değişikliğe gitti.

Galatasaray ile oynanan mücadelede reklam panolarına çarparak ağır bir sakatlık yaşayan Noa Lang’ın durumu sonrası Liverpool yönetimi harekete geçti. Oyuncu güvenliği açısından alınan karar kapsamında stat içindeki reklam panoları yeniden düzenlendi.

PSG MAÇI ÖNCESİ YENİ DÜZENLEME

The Athletic’te yer alan habere göre Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında PSG ile oynayacağı kritik maç öncesinde panolarda değişiklik yaptı. Anfield’daki yeni düzenlemenin, benzer kazaların önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi.

GALATASARAY UEFA’YA BAŞVURMUŞTU

Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool deplasmanında oynanan maçta reklam panolarına çarpmış ve ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Hollandalı futbolcunun başparmağında kısmi kopma meydana geldiği açıklanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaşanan olayın ardından UEFA’ya başvuruda bulunmuş ve konuyla ilgili inceleme başlatılmıştı.

KRİTİK RÖVANŞ ÖNCESİ

Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında sahasında PSG’yi konuk edecek. İlk maçta rakibine 2-0 mağlup olan İngiliz temsilcisi, turu çevirmek için sahaya çıkacak.

Galatasaray, Liverpool, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol Erol:
    Kopuyormuydu ? O zamanki haberlerde koptu tekrar dikildi dendi.kim yalan söylüyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 18:42:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.