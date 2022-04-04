Nokta Okçuluk'tan büyük başarı - Son Dakika
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Nokta Okçuluk'tan büyük başarı

04.04.2022 12:43
Nokta Okçuluk'tan büyük başarı

Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü'nün sporcuları, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılan 'Okullararası İl Yarışmalarında 15 madalya alarak büyük başarıya imza attı.

Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü'nün sporcuları, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılan 'Okullararası İl Yarışmalarında 15 madalya alarak büyük başarıya imza attı.

2014 ve 2017 yılları arasında bir dünya şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu ve sayısız Türkiye ve il şampiyonlukları bulunan Nokta Okçuluk Mersin, yeni hedeflerle geleceğe emin adımlarla ilerliyor. 29 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında yapılan 'Okullararası İl Yarışmalarında, 8-9-10 Yaş Minik Kızlar Klasik Yay kategorisinde Nur Eker minikler il birincisi olarak Nokta Okçuluk Mersin'in gururu oldu. Aynı kategoride Umay Özbay ise üçüncülük elde etti. Küçük Erkekler Klasik Yay kategorisinde Uraz Morgül 4'üncü, Yıldız Erkekler Kategorisinde Kağan Şimşeker 3'üncü, Makaralı Yay Yıldız Erkekler Kategorisinde Arda Dikme 1'inci, Berzan Yeter 2'inci oldu. Klasik Yay Genç Erkekler Kategorisinde Eyüp Özinal 2'inci, Berkin Özdal 3'üncü, Klasik Yay Genç Bayanlar Kategorisinde Yaren Nazlıcan Çelikkıran 2'inci olarak kürsüye çıktı. Makaralı Yay Yıldız Bayanlar Kategorisinde Deniz Yavuz 2'inci, Ayşe Ecem Nurdan 3'üncü, Makaralı Yay Genç Erkekler Kategorisinde Eymen Berkay Yapıcı 2'inci, Makaralı Yay Genç Kızlar Kategorisinde İkbal Ahi 2'inci, İrem Deniz Küçükoğlu 3'üncü, Ece Su Madanoğlu 3'üncü olarak büyük gurur yaşattılar.

"Sağlık için spor, sağlık için okçuluk sloganıyla herkesi okçuluğa davet ediyoruz"

Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü Başkanı Aytekin Ataş, asıl başarının alınan madalyalar olmadığını, eğitim hayatı ile spor hayatını bir arada yürütmenin mümkün olduğunu söyledi. Sporun hayata dair vazgeçilmez bir unsur olması gerektiğini ifade eden Ataş, "Kısıtlı zamanlarına rağmen eğitim ile spor hayatını sürdüren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Tüm gençlerimizi 'sağlık için spor, sağlık için okçuluk' sloganımızla spor yapmaya davet ediyoruz" dedi. - MERSİN

Nokta Okçuluk'tan büyük başarı

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Okçuluk, Mersin, Nisan, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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