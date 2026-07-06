Norveç Brezilya'yı Eleyerek Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Norveç Brezilya'yı Eleyerek Çeyrek Finale Yükseldi

Norveç Brezilya\'yı Eleyerek Çeyrek Finale Yükseldi
06.07.2026 01:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç, Haaland'ın golleriyle Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Brezilya'nın veda etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Norveç, Brezilya'yı Erling Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Sambacılar ise turnuvaya veda etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ile Norveç, New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yönettiği mücadelenin 14. dakikasında Brezilya'nın kazandığı penaltı atışında Bruno Guimaraes, topu ağlarla buluşturamayınca ilk yarı golsüz sona erdi. 79. dakikada Erling Haaland, kafayla topu filelere göndererek Norveç'i 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland, skoru 2-0'a getirdi. 90+10. dakikada Brezilya'nın kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Neymar, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da mücadele Norveç'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Norveç, çeyrek finale çıkarken, Sambacılar ise turnuvadan elendi.

Vikingler çeyrek finalde Meksika-İngiltere maçının galibiyle kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Brezilya, Norveç, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Norveç Brezilya'yı Eleyerek Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi Beşiktaş'ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi
Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok
Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu
Malatya’da Orman Yangınına Müdahale Malatya'da Orman Yangınına Müdahale
Kızılırmak’ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu Kızılırmak'ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu
Üsküdar’da park halindeki otomobilde ölü bulundu Üsküdar'da park halindeki otomobilde ölü bulundu

01:13
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
01:11
Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an
Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an
00:58
Bu adam insan değil Haaland Brezilya’nın hayallerini yıktı
Bu adam insan değil! Haaland Brezilya'nın hayallerini yıktı
23:59
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı
Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı
23:07
“Geleceğin Mührü“ kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
"Geleceğin Mührü" kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti! İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
22:32
ABD Başkanı Trump’ın konvoyundaki araçlar Ankara’da görüntülendi
ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 02:04:29. #7.13#
SON DAKİKA: Norveç Brezilya'yı Eleyerek Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.