Norveç, Fildişi'ni Geçerek Son 16'ya Yükseldi

NORVEÇ, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili ile Norveç karşı karşıya geldi. Dallas Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayan mücadelede Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela düdük çaldı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Norveç, 2-1'lik skorla kazandı. Norveç'e galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Antonio Nusa ile 86'ncı dakikada Erling Haaland kaydetti. Fildişi Sahili'nin tek golünü ise 74'üncü dakikada Amad Diallo attı. Bu sonucun ardından Norveç, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Fildişi Sahili ise turnuvaya veda etti.

Öte yandan Fildişi Sahili'nde Çaykur Rizesporlu Yahya Fofana, Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou ve Trabzonsporlu Christ Oulai mücadeleye ilk 11'de başlarken, Galatasaraylı Wilfried Singo ile Başakşehirli Christopher Operi ise süre alamadı.

Norveç, son 16 turunda Brezilya ile karşı karşıya gelecek.