Norveç Kış Olimpiyatları'nda Zirvede

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 6. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 6. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü bir madalyayla tamamlayan Norveç, 7 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 14 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 6. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Norveç 7 2 5 14 2 İtalya 6 3 8 17 3 ABD 4 7 3 14 4 Almanya 4 3 2 9 5 İsveç 4 3 1 8 6 İsviçre 4 1 2 7 7 Avusturya 3 6 3 12 8 Fransa 3 4 1 8 9 Hollanda 3 3 - 6 10 Japonya 2 2 6 10

Kaynak: AA