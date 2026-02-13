Norveç Kış Olimpiyatları'nda Zirvede

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 6. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunların 6. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü bir madalyayla tamamlayan Norveç, 7 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 14 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Oyunlarda 6. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|7
|2
|5
|14
|2
|İtalya
|6
|3
|8
|17
|3
|ABD
|4
|7
|3
|14
|4
|Almanya
|4
|3
|2
|9
|5
|İsveç
|4
|3
|1
|8
|6
|İsviçre
|4
|1
|2
|7
|7
|Avusturya
|3
|6
|3
|12
|8
|Fransa
|3
|4
|1
|8
|9
|Hollanda
|3
|3
|-
|6
|10
|Japonya
|2
|2
|6
|10
