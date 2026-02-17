Norveç Zirvede Kalıyor

?
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 10. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunların 10. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 12 altın, 7 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 28 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Oyunlarda 10. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|12
|7
|9
|28
|2
|İtalya
|8
|4
|11
|23
|3
|ABD
|6
|8
|5
|19
|4
|Hollanda
|6
|5
|1
|12
|5
|Avusturya
|5
|7
|3
|15
|6
|İsveç
|5
|5
|1
|11
|7
|İsviçre
|5
|2
|3
|10
|8
|Almanya
|4
|7
|6
|17
|9
|Fransa
|4
|7
|4
|15
|10
|Japonya
|4
|5
|9
|18
