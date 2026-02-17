Norveç Zirvede Kalıyor

?

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 10. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 10. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 12 altın, 7 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 28 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 10. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Norveç 12 7 9 28 2 İtalya 8 4 11 23 3 ABD 6 8 5 19 4 Hollanda 6 5 1 12 5 Avusturya 5 7 3 15 6 İsveç 5 5 1 11 7 İsviçre 5 2 3 10 8 Almanya 4 7 6 17 9 Fransa 4 7 4 15 10 Japonya 4 5 9 18

Kaynak: AA