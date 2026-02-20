Norveç Zirvede Kalıyor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 13. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunların 13. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü bir madalyayla tamamlayan Norveç, 16 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 34 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Oyunlarda 13. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|16
|8
|10
|34
|2
|ABD
|9
|12
|6
|27
|3
|İtalya
|9
|5
|12
|26
|4
|Fransa
|6
|8
|5
|19
|5
|Hollanda
|6
|7
|3
|16
|6
|İsveç
|6
|6
|3
|15
|7
|İsviçre
|6
|4
|4
|14
|8
|Almanya
|5
|8
|8
|21
|9
|Avusturya
|5
|8
|5
|18
|10
|Japonya
|5
|7
|12
|24
