Norveç Zirvede Kalıyor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 13. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 13. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü bir madalyayla tamamlayan Norveç, 16 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 34 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 13. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Norveç 16 8 10 34 2 ABD 9 12 6 27 3 İtalya 9 5 12 26 4 Fransa 6 8 5 19 5 Hollanda 6 7 3 16 6 İsveç 6 6 3 15 7 İsviçre 6 4 4 14 8 Almanya 5 8 8 21 9 Avusturya 5 8 5 18 10 Japonya 5 7 12 24

Kaynak: AA