Nottingham Forest Fenerbahçe\'ye Hazır

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Chobani Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapıldı.
Isınma koşuları ve istasyon çalışmasının ardından pas antrenmanı yapan oyuncular, idmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesi, yarın saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak.
