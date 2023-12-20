 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nottingham Forest, teknik direktörlüğe Portekizli Nuno Espirito Santo'yu getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Nottingham Forest, teknik direktörlüğe Portekizli Nuno Espirito Santo'yu getirdi

Nottingham Forest, Steve Cooper'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Portekizli Nuno Espirito Santo'yu getirdi. 49 yaşındaki Santo ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Santo daha önce Wolverhampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

Nottingham Forest, teknik direktörlüğe Portekizli Nuno Espirito Santo\'yu getirdi
20.12.2023 - 13:11,
Abone Ol

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktörlüğe Portekizli Nuno Espirito Santo'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Steve Cooper'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için 49 yaşındaki Santo ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Premier Lig'de daha önce Wolverhampton ve Tottenham'ı çalıştıran Santo, son olarak Temmuz 2022'de Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın başına geçmiş ancak geçen ay görevine son verilmişti.

Nottingham Forest, ligde 17 hafta sonunda 14 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nottingham Forest, Steve Cooper, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nottingham Forest, teknik direktörlüğe Portekizli Nuno Espirito Santo'yu getirdi - Son Dakika


13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü

Son Dakika
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 13:31:35. #1.12#
SON DAKİKA: Nottingham Forest, teknik direktörlüğe Portekizli Nuno Espirito Santo'yu getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement