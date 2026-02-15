Nottingham Forest, Vitor Pereira ile Anlaştı

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira ile anlaştı.

Kulübün açıklamasında, Portekizli çalıştırıcıyla 18 aylık sözleşme imzalandığı belirtilerek Pereira'ya, teknik ekipte Filipe Jorge Monteiro Almeida (Yardımcı Antrenör), Luis Miguel Moreira da Silva (Yardımcı Antrenör), Bruno Filipe Araujo de Moura (Fiziksel Performans ve Rakip Analizi Sorumlusu) ve Pedro Simao Capela Silva Lopes'in (Rakip Analisti) eşlik edeceği bilgisi verildi.

27 puanla 17. sıradaki Nottingham Forest, Premier Lig'de tek sezonda dört farklı teknik direktörle çalışan ilk takım olarak tarihe geçti.

Pereira ve Mourinho'nun Fenerbahçe kariyeri

Fenerbahçe'de daha önce iki dönem (2015-2016, 2021) görev alan Pereira'nın Avrupa sahnesinde eski takımına rakip olması bir dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran Jose Mourinho'yu akıllara getirdi.

Sarı-lacivertli kulüp ile 2 Haziran 2024 tarihinde resmi sözleşmeye imza atan Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesinin ardından yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'nin başında 15 ay görev yapan Mourinho, sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalan Benfica ile 2 yılık sözleşme imzalamıştı.

Türkiye temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, 19 Şubat Perşembe günü 2021'de yollarını ayırdığı Pereira'nın ekibi Nottingham Forest'ı sahasında ağırlayacak.