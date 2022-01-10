Üye Girişi
Novak Djokovic, Avustralya Açık'taki korttan fotoğraf paylaştı - Son Dakika

Novak Djokovic, Avustralya Açık'taki korttan fotoğraf paylaştı

10.01.2022 18:26
Novak Djokovic, Avustralya Açık'taki korttan fotoğraf paylaştı

Vize iptaline karşı yaptığı itiraz Avustralya mahkemesi tarafından kabul edilen tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak istiyor.

Vize iptaline karşı yaptığı itiraz Avustralya mahkemesi tarafından kabul edilen tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak istiyor.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, turnuvanın oynanacağı Rod Laver Arena'da teknik ekibi ve kendisinin fotoğrafını paylaşan Sırp tenisçi, "Hakime, vize iptaline yaptığım itirazı kabul etmesi nedeniyle çok teşekkür ederim. Bütün bu yaşananlara rağmen, burada kalmak ve Avustralya Açık'a katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine destek veren hayranlarına bir kez daha teşekkür eden Djokovic, "Tamamen Avustralya Açık'a odaklandım. Buraya, harika taraftarların önünde, tenisin en önemli organizasyonlarından birine katılmak için geldim. Bana cesaret veren ve güçlü kalmamı sağlayan herkese teşekkürler." mesajını paylaştı.

Mahkeme kararının ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın toplantısı düzenleyen Djokovic'in ailesi ise mahkeme kararına destek verdi.

"Novak Djokovic, kariyerinde kazandığı tüm grand slam turnuvalarından daha büyük bir zafer elde etti"

Annesi Dijana, mahkemenin kararını doğru bulduğunu belirterek, "Mahkemenin kararıyla Novak Djokovic, kariyerinde kazandığı tüm grand slam turnuvalarından daha büyük bir zafer elde etti. Burada, oğlumuzun zaferini kutlamak için toplandık. O, yalan ve hileye karşı duruşuyla karakterini herkese gösterdi. Vize iptalinin ardından işkence ve tacize maruz kaldı. Adalet için savaştı." şeklinde görüş belirtti.

Avustralya hukuk sistemine "baskıya rağmen adil ve profesyonelce" davrandığı için teşekkür eden kardeşi Djordje ise "Novak artık özgür. Biraz önce korta çıkarak antrenman yaptı. Avustralya'ya tenis oynamak için gitti. Avustralya Açık'ı bir kez daha kazanarak yıllardır hedeflediği rekora koşmak için gitti." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme kararına rağmen Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a katılım durumu ise henüz netlik kazanmadı. Avustralya Federal Göç Bakanı'nın söz konusu karara yönelik "iptal yetkisini" kullanması halinde, Sırp tenisçi bir kez daha ülkeden sınır dışı edilebilir. Bakanlığın Djokovic'in vizesini iptal etmesi durumunda, yasalara göre ünlü raket, 3 yıl Avustralya'ya giriş yasağı olasılığıyla karşı karşıya kalacak.

Djokovic, Melbourne'da 17-30 Ocak tarihleri arasında yapılacak ve Kovid-19 aşısı zorunluluğu bulunan Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet izniyle katılacağını duyurmuştu. Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti. Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı. Avustralya Tenis Birliğinin ise aşı muafiyeti konusunda oyunculara yanlış yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.???????

YORUMLAR
500

Avustralya, Sırbistan, Mahkeme, Vize, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Novak Djokovic, Avustralya Açık'taki korttan fotoğraf paylaştı - Son Dakika Spor


Kazalarla gündeme gelen İETT'nin erken uyarı sistemini kaldırdığı ortaya çıktı Kazalarla gündeme gelen İETT'nin erken uyarı sistemini kaldırdığı ortaya çıktı         
00:09
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler         
21:34
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı         
09:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50

Son Dakika Haberleri
00:06 Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül eleştirilerine yanıt
23:52 Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı
23:50 Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı?
23:38 Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi
23:37 Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın ifadelerine tepki
23:23 Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim, Başkan'ın teklifini duyunca çıldırdı
23:07 AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı!
22:57 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı
22:51 Fatih Terim'i evinin önünde bekleyen taraftarları yıkan sözler
22:36 Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 00:16:30. #1.12#
SON DAKİKA: Novak Djokovic, Avustralya Açık'taki korttan fotoğraf paylaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement