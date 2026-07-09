Nübel Heyecanlı: İlk Maçına Hazırım - Son Dakika
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Nübel Heyecanlı: İlk Maçına Hazırım

Nübel Heyecanlı: İlk Maçına Hazırım
09.07.2026 22:32
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Yeni transfer Alexander Nübel, Beşiktaş'taki ilk maçı için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Alman kaleci Alexander Nübel, ilk maçına çıkmak için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Alexander Nübel, Beşiktaş YouTube'a özel açıklamalarda bulundu. Nübel, transfer sürecinden bahsederek, "İlk temas kurulduğunda, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaydım. Menajerim aradı, Beşiktaş'ın ilgisinden bahsetti. Ben de tamam dedim. Büyük bir kulüp ve çılgın taraftarlar... Beşiktaş'tan gelen teklifi duyduğumda aklıma ilk gelenler bunlardı. Sonrasında, menajerimle birlikte kulüp tarafıyla güzel görüşmeler yaptık. Teknik Direktörümüz ve Sportif Direktörümüzle konuştum. Ayrıca, Eduard Graf ile görüştüm. O da Alman olduğu için konuşmamız biraz daha kolay oldu tabi. ve kulüple aramdaki ilk adımlar atılmış oldu. Devamında da her gün ya da gün aşırı konuşmalar gerçekleştirdik. Süreç her geçen gün daha da iyiye gitti. Eduard bana şehirden ve kültürden bahsetti. Ben de İstanbul'u bilen bazı takım arkadaşlarımla konuştum. Buradaki yaşamın nasıl olduğunu sordum. ve buraya gelmeye karar verdim" dedi.

"Öncelikle, bir derbi galibiyeti elde etmek istiyorum"

Beşiktaş'taki kariyeriyle ilgili hedeflerini söyleyen Alman kaleci, "Öncelikle, bir derbi galibiyeti elde etmek istiyorum. O atmosferi hissetmek istiyorum. O enerjiyi hissetmek istiyorum. Sonrasında, sezon içerisinde neler olacağını birlikte göreceğiz tabii ki. Ama, hazırım. Burada iyi maçlar oynamak için hazırım ve heyecanlıyım" diye konuştu.

"Sonuç açısından kötüydü ama benim için önemli ve iyi bir deneyimdi"

Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki performansıyla ilgili Nübel, "Öncelikle, sonuç Almanya adına kesinlikle çok kötüydü. Paraguay'a karşı penaltılarla kaybettik. Yine de böyle bir deneyimi edinmek, Dünya Kupası'na katılmak her çocuğun hayalidir. Kadronun içinde yer almak tabii ki bir başarı. Özellikle de Almanya Takımı içinde olmak bana çok şey öğretti. Amerika ve Kanada'da maçlar yaptık. Bu sürede çok şey öğrendim. Üçüncü kaleci olarak, takımıma elimden gelen katkıyı vermeye çalıştım. Kolay da değildi. Sonuç açısından kötüydü ama benim için önemli ve iyi bir deneyimdi. Kalecilik sadece teknik bir pozisyon değil, biraz da karakter meselesi" ifadelerini kullandı.

"Sizlerle burada, stadımızda bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum"

Siyah-beyazlı taraftarlara da mesaj veren Alexander Nübel, "Kendi stilimle topu kurtarmak, Köşe vuruşlarında ve ceza sahasında takımıma yardımcı olmak, savunmada defansa destek olmak, elimden gelen her şeyi yapmak isterim. ve tabi ki birlikte eğlenmek, kupalar kaldırmak isterim. Sizlerle burada, stadımızda bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. İlk maçıma çıkmak için çok heyecanlıyım. Sizleri görmek için sabırsızım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nübel Heyecanlı: İlk Maçına Hazırım - Son Dakika

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