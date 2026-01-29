Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi

Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi
29.01.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Laziolu futbolcu Nuno Tavares, daha önce soğuk baktığı Beşiktaş için fikrini değiştirdi. Portekizli oyuncu, Beşiktaş'a 'gelmek istiyorum' diyerek siyah-beyazlılara mesaj gönderdi. Böylece görüşmeler yeniden başladı.

Beşiktaş'a transfer olmaya soğuk baktığı belirtilen Lazio'nun Portekizli sol beki Nuno Tavares ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FİKİR DEĞİŞTİRDİ, BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

Nuno Tavares, fikir değiştirerek Beşiktaş'a transfer olmak istiyor. Yıldız oyuncu, 'Beşiktaş'a 'gelmek istiyorum' diyerek siyah-beyazlılara mesaj gönderdi.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Lazio ile daha önce bonservis konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş, bu gelişme üzerine yeniden görüşmelere başladı. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, Lazio ile bonservis konusunda bir kez daha anlaştı.

SERDAL ADALI: "HER ŞEY OLABİLİR"

Serdal Adalı, bugün yaptığı açıklamada "Nuno Tavares... Şanssızlık... İlk başlangıçlarını bir menajerle yapmışlar ve sonra menajeri değişmiş. Şimdi başka menajeri var. Her an, her şey olabilir." demişti.

SEZON PERFORMANSI

Benfica, Arsenal, Marsilya, Nottingham Forest gibi takımlarda forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 asist yaptı.

Beşiktaş, Futbol, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
İsrail ordusu alarma geçti Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
Çocuğunun yanında babasını dövdüler Çocuğunun yanında babasını dövdüler
Peri masalı Mourinho’nun Benfica’sı 908’de kalecisinin attığı golle Real Madrid’i devirdi ve ilk 24’e kaldı Peri masalı! Mourinho'nun Benfica'sı 90+8'de kalecisinin attığı golle Real Madrid'i devirdi ve ilk 24'e kaldı
Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:55
Fenerbahçe’nin FCSB maçı 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin FCSB maçı 11'inde sürpriz
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:50
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 22:39:29. #7.11#
SON DAKİKA: Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.