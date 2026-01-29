Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi

Beşiktaş'a transfer olmaya soğuk baktığı belirtilen Lazio'nun Portekizli sol beki Nuno Tavares ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Nuno Tavares, fikir değiştirerek Beşiktaş'a transfer olmak istiyor. Yıldız oyuncu, 'Beşiktaş'a 'gelmek istiyorum' diyerek siyah-beyazlılara mesaj gönderdi.
Lazio ile daha önce bonservis konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş, bu gelişme üzerine yeniden görüşmelere başladı. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, Lazio ile bonservis konusunda bir kez daha anlaştı.
Serdal Adalı, bugün yaptığı açıklamada "Nuno Tavares... Şanssızlık... İlk başlangıçlarını bir menajerle yapmışlar ve sonra menajeri değişmiş. Şimdi başka menajeri var. Her an, her şey olabilir." demişti.
Benfica, Arsenal, Marsilya, Nottingham Forest gibi takımlarda forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 asist yaptı.
