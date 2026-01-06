Nurbade Büber, Karate 1 Seri A\'da Türkiye\'yi temsil edecek

Geçtiğimiz yıl Türkiye Premier Lig Grand Winner'ı olan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu milli karateci Nurbade Büber, Karate 1 Seri A Müsabakası'nda Gürcistan'ın Tiflis kentinde Türkiye'yi temsil edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli sporcusu Nurbade Büber, 2025 Yılı Türkiye Premier Lig'de elde ettiği büyük başarının ardından Milli Takım kadrosuna seçildi. Türkiye Premier Lig'de Grand Winner unvanını kazanarak dikkatleri üzerine çeken başarılı sporcu, ay-yıldızlı forma ile uluslararası arenada mücadele edecek.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) faaliyet programında yer alan Karate 1 Seri A Müsabakası, Gürcistan'ın Tiflis kentinde gerçekleştirilecek. Milli sporcu Nurbade Büber, bu önemli organizasyonda Büyük Kadınlar -61 kilogram kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Antrenör Ali Eşsiz, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde uzun süredir disiplinli çalışmasıyla öne çıkan Nurbade Büber'e milli takım formasıyla başarılar diledi. - MANİSA