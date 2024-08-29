Nurcihan Ekinci Gül, Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nurcihan Ekinci Gül, Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi

Nurcihan Ekinci Gül, Paralimpik Oyunları\'nda çeyrek finale yükseldi

Bitlisli milli sporcu Nurcihan Ekinci Gül, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar K44 47 kilo kategorisinde çeyrek finale yükseldi. Ekinci Gül, Hindistanlı rakibini mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

29.08.2024 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlisli milli sporcu Nurcihan Ekinci Gül, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kadınlar K44 47 kilo kategorisinde son 16 turunda Hindistanlı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çekişmeli geçen maçta Nurcihan Ekinci Gül, üstün performansı ve stratejik hamleleriyle rakibini mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin başından sonuna kadar kontrolü elinde tutan Ekinci Gül, zorlu rakibini puan farkıyla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Ekinci Gül'ün bu galibiyeti, sadece kendisi için değil aynı zamanda Türk para taekwondo camiası için de büyük bir başarı olarak kaydedildi. Spor otoriteleri, Ekinci Gül'ün çeyrek finalde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceğini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.

Nurcihan Ekinci Gül, bu önemli galibiyetle birlikte paralimpik oyunlardaki madalya umutlarını arttırdı. Çeyrek finalde de güçlü bir performans sergileyerek, Türkiye'ye bir madalya daha kazandırmayı hedefleyen Gül, tüm Türkiye gururla takip edilmeye devam ediliyor. Türk sporcu Ekinci Gül, çeyrek finalde Tayland'dan Khwansuda Phuangkitcha ile karşılaşacak. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Ekinci, bitlis, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nurcihan Ekinci Gül, Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
11:36 Genç kadın sokak ortasında kocası tarafından darbedildi Genç kadın sokak ortasında kocası tarafından darbedildi
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 17:24:31. #1.11#
SON DAKİKA: Nurcihan Ekinci Gül, Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement