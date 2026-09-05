Nurettin Korkmaz, 1 yıllığına Boluspor ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nurettin Korkmaz, 1 yıllığına Boluspor ile sözleşme imzaladı

Nurettin Korkmaz, 1 yıllığına Boluspor ile sözleşme imzaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'da yıllardır forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz, sezonun son transfer gününde sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak Boluspor'a imza attı. Geçen sezon 9 maçta süre bulan genç oyuncu, bu sezon kadroda yer bulamayınca TFF 1. Lig ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserisporlu Nurettin Korkmaz, Boluspor ile anlaştı.

Yıllardır Kayserispor çatısı altında bulunan Nurettin Korkmaz, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'a transfer etti. 2026-2027 sezonu 1.transfer tescil döneminin son gününde Kayserispor'dan ayrılan Nurettin Korkmaz, 1 yıllığına Boluspor'a imza attı.

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon sarı kırmızılı forma ile 9 maçta görev alırken bu sezon ise geride kalan 5 maçta kadroda yer alamamıştı.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nurettin Korkmaz, Kayserispor, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nurettin Korkmaz, 1 yıllığına Boluspor ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Ukrayna’ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu
Isparta’da polisten hayat kurtaran müdahale “Heimlich“ diyerek yardım istedi Isparta'da polisten hayat kurtaran müdahale! "Heimlich" diyerek yardım istedi
12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü Odadan ABD askeri çıktı 12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı
500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza 500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza
Kaç maç ceza alacaklar Fenerbahçe’de gözler UEFA’da Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da
Market reyonlarında yeni dönem Artık tamamen yasak Market reyonlarında yeni dönem! Artık tamamen yasak

10:07
Tepki çeken tesettür defilesi
Tepki çeken tesettür defilesi
09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
09:31
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
09:12
Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi
Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler! Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi
08:24
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı
08:09
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 10:29:02. #7.12#
SON DAKİKA: Nurettin Korkmaz, 1 yıllığına Boluspor ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement