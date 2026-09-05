Nurettin Korkmaz, 1 yıllığına Boluspor ile sözleşme imzaladı
Kayserispor'da yıllardır forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz, sezonun son transfer gününde sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak Boluspor'a imza attı. Geçen sezon 9 maçta süre bulan genç oyuncu, bu sezon kadroda yer bulamayınca TFF 1. Lig ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserisporlu Nurettin Korkmaz, Boluspor ile anlaştı.
Yıllardır Kayserispor çatısı altında bulunan Nurettin Korkmaz, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'a transfer etti. 2026-2027 sezonu 1.transfer tescil döneminin son gününde Kayserispor'dan ayrılan Nurettin Korkmaz, 1 yıllığına Boluspor'a imza attı.
24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon sarı kırmızılı forma ile 9 maçta görev alırken bu sezon ise geride kalan 5 maçta kadroda yer alamamıştı.
Kaynak: İHA
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